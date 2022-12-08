

Адвокат: Саакашвили хочет присутствовать на завтрашнем процессе

08.12.2022 13:19





По словам одного из адвокатов третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Ильи Ломия, Саакашвили хочет присутствовать на завтрашнем процессе.



Как он заявил журналистам после посещения Саакашвили в клинике «Вивамед», чтобы процессы не затянулись, они поставят вопрос об опросе на судебном процессе только центральных свидетелей.



«Михаил Саакашвили заявил, что у него есть большое желание присутствовать на завтрашнем судебном обсуждении. Наверное, пенитенциарная служба вспомогательными средствами обеспечит его доставку на судебное заседание. Под вспомогательными средствами подразумеваются и коляска, и носилки, и любые другие средства. Завтра на судебное заседание нами будут приглашены лица, составившие заключение судебно-медицинской экспертизы, которые должны будут объяснить суду, какие исследования они провели и на чем основывались эти исследования. Также они озвучат свою позицию, к каким результатам пришли и для чего это заключение вообще представлено. В процессе заседания последовательность допроса свидетелей определяется во время самого судебного рассмотрения. Этими лицами будут врачи, специалисты, а также медперсонал «Вивамеда», лечащий врач, возможно, и дневной врач и т.д. До принятия окончательного решения судебных обсуждений может потребоваться как минимум 2 процесса. Мы думаем поставить перед судом вопрос о снятии свидетелей, чтобы процессы не затягивались и из-за поврежденного состояния здоровья Михаила Саакашвили», - сказал адвокат.



По его объяснению, на завтрашнем процессе в качестве свидетелей должны были опросить и политиков, но с большой вероятностью, сторона защиты снимет вопрос об их опросе с повестки дня.





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