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Посол ЕС: Надеюсь, Грузия быстро продвинется вперед на пути вступления в Евросоюз
08.12.2022 13:19
Если спрашиваете меня о моих личных ожиданиях, ясно, что я искренне надеюсь, что Грузия быстро продвинется вперед на пути вступления в Евросоюз, но просто ожидать недостаточно. Грузины должны выполнить домашнее задание, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«Как известно, Грузия получила 12 приоритетов, и работа ведется. Мы оценим прогресс, который будет достигнут. Окончательную оценку сделают страны-члены Евросоюза, и я искренне надеюсь, что будет принято положительное решение в связи с дальнейшими шагами, которые предстоит предпринять на пути членства Грузии в ЕС», - отметил посол.
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