

Посол ЕС в Грузии: Важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены

08.12.2022 13:25





Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Семья политика, его адвокаты, соратники и медики заявляют о резком ухудшении состояния здоровья. Они призывают перевести Саакашвили на лечение за границу.



«У нас есть информация о недавних сведениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями. У нас есть связь с его семьей, его адвокатами и, конечно же, с представителями правительства Грузии. На наш взгляд, очень важно, чтобы все права экс-президента Саакашвили были полностью защищены и, конечно же, его будущее зависит от суда Грузии», — сказал посол.



Источник: СОВА

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