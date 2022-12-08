Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол ЕС в Грузии: Важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены


08.12.2022   13:25


Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Семья политика, его адвокаты, соратники и медики заявляют о резком ухудшении состояния здоровья. Они призывают перевести Саакашвили на лечение за границу.

«У нас есть информация о недавних сведениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями. У нас есть связь с его семьей, его адвокатами и, конечно же, с представителями правительства Грузии. На наш взгляд, очень важно, чтобы все права экс-президента Саакашвили были полностью защищены и, конечно же, его будущее зависит от суда Грузии», — сказал посол.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна