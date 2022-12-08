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Посол ЕС в Грузии: Важно, чтобы права Саакашвили были полностью защищены
08.12.2022 13:25
Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Семья политика, его адвокаты, соратники и медики заявляют о резком ухудшении состояния здоровья. Они призывают перевести Саакашвили на лечение за границу.
«У нас есть информация о недавних сведениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями. У нас есть связь с его семьей, его адвокатами и, конечно же, с представителями правительства Грузии. На наш взгляд, очень важно, чтобы все права экс-президента Саакашвили были полностью защищены и, конечно же, его будущее зависит от суда Грузии», — сказал посол.
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