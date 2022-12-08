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Каладзе: Завтра вечером состоится главное мероприятие по зажжению новогодней елки страны
08.12.2022 13:37
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, завтра, 9 декабря, в 20:00 состоится главное мероприятие по зажжению новогодней елки страны.
По словам Каладзе, после зажжения елки состоится концерт. Мэр Тбилиси призывает граждан принять участие в мероприятии.
«Я хотел бы пригласить всех, у кого есть желание прийти и вместе загадать желания, вместе загадать мир, который является одним из важных направлений в сегодняшней ситуации и реальности, мы хотим пожелать всем мира и спокойствия.
После зажжения елки состоится концерт. Моя просьба одеться теплее, так как очень холодно, приводите своих маленьких, детей, внуков, мы ждем вас на проспекте Руставели завтра, в восемь часов вечера. Новогодние пожелания неизменны — всем добра, любви, жизни, солидарности и, конечно же, мира», — заявил Каха Каладзе.
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