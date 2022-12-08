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Аласания: Прошу всех, спасите моего сына
08.12.2022 14:36
Прошу всех, спасите моего сына - никогда в жизни я не обращалась с таким призывом, но сейчас для меня наступил очень тяжелый момент, и я надеюсь на солидарность и великодушие всех, - обращение об этом мать бывшего президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания распространяет в соцсети.
В своем обращении она призывает всех прийти к суду и высказать свою позицию 9 декабря, в ходе судебного процесса Михаила Саакашвили.
«Я хочу обратиться к грузинскому обществу. Мой сын, третий президент Грузии и глава Национального совета реформ Украины на грани смерти. Врачи клиники находятся в отчаянии.
Прошу всех, спасите мне моего сына, власть, грузинское и международное общество. Когда процесс состоится, прошу всех неравнодушных людей прийти к суду и мирно, без всякой политики, выразить позицию для спасения жизни человека.
Никогда в жизни я не обращалась с таким призывом, но сейчас для меня наступил очень тяжелый момент, и я надеюсь на солидарность и великодушие всех», - заявляет Гиули Аласания.
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