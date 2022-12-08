

Павел Херчинский: Я искренне надеюсь, что Грузия будет быстро двигаться по пути в Евросоюз

08.12.2022 14:36





По заявлению посла Евросоюза в Грузии Павла Херчинского, окончательную оценку по 12-ти приоритетам, над которыми ведется работа в Грузии, дадут государства-члены Евросоюза.



По словам посла, он надеется, что в течение года будет принято положительное решение относительно следующих шагов на пути Грузии в Евросоюз.



«Я искренне надеюсь, что Грузия будет быстро продвигаться по пути в Евросоюз, хотя только попыток недостаточно. Грузины должны выполнить домашнее задание. Как мы знаем, Грузия получила 12 приоритетов и работа над ними продолжается. Мы оценим прогресс, который будет достигнут. Окончательная оценка будет дана единогласно 27-ю государствами-членами ЕС. Я искренне надеюсь, что в течение года будет принято положительное решение относительно следующих шагов на пути Грузии к ЕС», — заявил Павел Херчинский.





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