

Мать Саакашвили призвала граждан прийти 9 декабря к зданию суда

08.12.2022 15:00





Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выступила с заявлением и призвала общественность прийти на запланированную на завтра, 9 декабря, акцию. Это заявление было опубликовано на официальной странице Михеила Саакашвили в Facebook.



«Я хочу обратиться к грузинскому обществу. Мой сын, третий президент Грузии и глава Комитета Национального совета реформ Украины, на грани смерти. Врачи клиники находятся в отчаянии.



Я прошу всех, спасите мне сына, правительство, грузинское и международное сообщество. Когда процесс состоится, прошу всех неравнодушных прийти к суду и мирно, без всякой политики, выразить свою позицию для спасения человеческой жизни.



Я никогда в жизни не обращалась с таким призывом, но сейчас для меня наступил очень тяжелый момент, и я надеюсь на солидарность и великодушие», — говорится в заявлении Аласания.





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