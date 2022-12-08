

Деканоидзе: У Саакашвили есть желание принимать пищу, но ему трудно есть даже небольшими порциями

08.12.2022 16:01





По оценке одного из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, вчерашние заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили касательно экс-президента Михаила Саакашвили являются открытым доказательством того, что Саакашвили является объектом политического правосудия.



Как она заявила журналистам перед посещением Саакашвили в клинике «Вивамед», премьер четко заявил, что вместо суда решения принимает «Грузинская мечта».



«Заявление премьер-министра Грузии это открытое доказательство. Первое доказательство было, когда он сказал, что если не будет вести себя хорошо, то наказание добавят. Второе прямое указание и директива было это. На протяжении всего этого периода говорили о том, что суд решил вопрос о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, а теперь оказалось, что это не суд, а Гарибашвили решает, то есть, «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили. Конечно, все эти доказательства есть у наших международных партнеров, поэтому я думаю, что это еще раз заявление о том, что Михаил Саакашвили является объектом политического правосудия. Кроме того, думаю, несмотря на его заявления, несмотря на содержащий отвращение язык, который используют представители большинства, в том числе и Ираклий Гарибашвили, они не смогут уйти от ответственности, так как согласно законодательству Грузии, за состояние здоровья и право на жизнь ответственно государство», - сказала Деканоидзе.



По словам Деканоидзе, у Михаила Саакашвили есть желание принимать пищу, но ему трудно есть даже небольшими порциями.



«Ответственность этой клиники и власти, чтобы Михаил Саакашвили выжил, поэтому заявления, которые мы слышим, очень тяжелы», — сказала Деканоидзе.



Она пояснила, что планирует поговорить с врачом Михаила Саакашвили, чтобы узнать его мнение о том, сможет ли Саакашвили присутствовать на завтрашнем судебном процессе.



Для справки, премьер-министр Грузии вчера заявил по поводу Михаила Саакашвили, что «нашей жизнью ведает Бог». «Нашей жизнью ведает Бог, я не могу быть ответственным за жизнь ни одного человека. Жизни всех вверены Богу, нашей жизнью и судьбой ведает Господь», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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