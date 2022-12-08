

Бежашвили: Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили привезли в суд

08.12.2022 16:01





Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили привезли в суд, а если это невозможно, то должно быть его включение, чтобы общественность увидела его физическое состояние, чтобы закончились спекуляции со стороны власти касательно состояния здоровья Михаила Саакашвили, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили после встречи с представителями оппозиции в офисе партии.



По его словам, главной темой встречи оппозиционных партий был Михаил Саакашвили.



«Это была важная встреча. Вообще консультации между оппозиционными партиями и работа над общей стратегией очень важны. Тема Михаила Саакашвили была, конечно же, главным вопросом встречи, потому что это не вопрос, о котором должна волноваться и решать одна партия – это также вопрос достоинства государства, общества и политической элиты, чтобы мы добились того, чтобы государство приняло объективное решение и перевезло Михаила Саакашвили на лечение за границу. Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили привезли в суд, а если это невозможно, то должно быть его включение, чтобы общественность увидела его физическое состояние, чтобы закончились спекуляции со стороны власти касательно состояния здоровья Михаила Саакашвили и общество воочию видело его состояние, а затем все выводы стали бы существенными и вескими. Естественно, завтра мы собираемся во дворе суда и призываем всех, кто сможет прийти и выразить солидарность по делу Михаила Саакашвили», - заявил Бежашвили.





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