

Петер Стано: Власти Грузии ответственны за здоровье и благополучие Михаила Саакашвили

08.12.2022 16:02





«Евросоюз внимательно следит за тревожными сообщениями последнего времени об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили», — об этом в Twitter написал пресс-спикер Службы внешних действий Еврокомиссии Петер Стано.



По его словам, ответственность за здоровье Саакашвили несет власть Грузии.



«Власти Грузии ответственны за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для получения им надлежащей медицинской помощи», — пишет Стано.





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