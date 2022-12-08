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Петер Стано: Власти Грузии ответственны за здоровье и благополучие Михаила Саакашвили
08.12.2022 16:02
«Евросоюз внимательно следит за тревожными сообщениями последнего времени об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили», — об этом в Twitter написал пресс-спикер Службы внешних действий Еврокомиссии Петер Стано.
По его словам, ответственность за здоровье Саакашвили несет власть Грузии.
«Власти Грузии ответственны за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для получения им надлежащей медицинской помощи», — пишет Стано.
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