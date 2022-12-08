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ЕС: власти Грузии несут ответственность за здоровье Саакашвили
08.12.2022 16:03
Пресс-секретарь дипломатической службы Евросоюза Питер Стано от имени ЕС призвал власти Грузии обеспечить лечение третьего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он написал в своем Twitter.
«Грузия: ЕС внимательно следит за последними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья Михаила Саакашвили. Власти Грузии несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для получения им надлежащей медицинской помощи».
Ранее о том, что в Евросоюзе обеспокоены сообщениями о состояния здоровья Михаила Саакашвили, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
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