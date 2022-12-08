|
|
|
Евросоюз обеспокоен сообщениями о состоянии здоровья Саакашвили
08.12.2022 16:04
Сразу два представителя Евросоюза прокомментировали сообщения об ухудшении состояния здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили накануне заседания суда по ходатайству об отсрочке приговора.
«У нас есть информация о недавних сообщениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента… Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями, — сказал посол ЕС Грузии в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, очень важно, чтобы права экс-президента были полностью защищены. От отметил, что посольство поддерживает связь по этому вопросу как с семьей и адвокатами Саакашвили, так и с представителями правительства Грузии.
Официальный представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано опубликовал пост в Twitter, где отмечает, что Евросоюз внимательно следит за недавними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили.
«Грузинские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для обеспечения ему надлежащей медицинской помощи», — написал Стано.
Новости-Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна