

Евросоюз обеспокоен сообщениями о состоянии здоровья Саакашвили

08.12.2022 16:04





Сразу два представителя Евросоюза прокомментировали сообщения об ухудшении состояния здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили накануне заседания суда по ходатайству об отсрочке приговора.



«У нас есть информация о недавних сообщениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента… Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями, — сказал посол ЕС Грузии в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, очень важно, чтобы права экс-президента были полностью защищены. От отметил, что посольство поддерживает связь по этому вопросу как с семьей и адвокатами Саакашвили, так и с представителями правительства Грузии.



Официальный представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано опубликовал пост в Twitter, где отмечает, что Евросоюз внимательно следит за недавними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили.



«Грузинские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для обеспечения ему надлежащей медицинской помощи», — написал Стано.









Новости-Грузия

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