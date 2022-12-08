

Гелбахиани: Судебные заседания по делу Саакашвили могут продлиться один месяц

08.12.2022 16:28





По словам одного из адвокатов третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Валерия Гелбахиани, перед завтрашним судебным процессом адвокаты провели общую, итоговую консультацию.



Как он сообщил журналистам перед посещением Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед», этот процесс может продолжится один месяц.



«Сейчас я закончил эти консультации и должен передать Михаилу Саакашвили то, о чем договорились адвокаты. Эксперты в любом случае останутся свидетелями, потому что существует обоснованный запрос. Какие бы доказательства мы не представили в суде, если их аутентичность не доказана, эти доказательства не считаются допустимыми, поэтому отвод экспертов исключен. Что касается таких свидетелей, которые не связаны с аутентичностью медицинской документации, то мы можем не допрашивать нескольких свидетелей. Всего 30 свидетелей, и я воздержусь от конкретики. Этот процесс не может быть завершен за один или два заседания, нам понадобится как минимум 1 месяц», - сказал Гелбахиани.



Он отметил, что с большой вероятностью завтрашний процесс будет отложен, так как для рассмотрения поступают новые доказательства.



«Михаил Саакашвили заявляет о готовности включиться дистанционно. Я не буду участвовать в завтрашнем процессе, будет Шалва Хачапуридзе. Этот процесс будет перенесен, потому что завтра вносятся дополнительно новые доказательства, и противоположная сторона потребует ознакомиться с этими доказательствами. Эти доказательства касаются исследований и диагностической части», — сказал Гелбахиани.





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