

Сергей Гайдай: В ближайшее время из Луганской области ожидаются хорошие новости

08.12.2022 16:29





«В ближайшее время из Луганской области ожидаются хорошие новости», — написал в Telegram-канале глава администрации Луганского военного округа Сергей Гайдай.



По его информации, Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Сватово-Кременная.



«Мы понемногу продвигаемся вперед. Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления.



Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями», — заявил Гайдай.



По словам Гайдая, эта зима станет решающей для Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на «границу» области до 24 февраля.





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