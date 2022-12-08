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Сергей Гайдай: В ближайшее время из Луганской области ожидаются хорошие новости
08.12.2022 16:29
«В ближайшее время из Луганской области ожидаются хорошие новости», — написал в Telegram-канале глава администрации Луганского военного округа Сергей Гайдай.
По его информации, Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Сватово-Кременная.
«Мы понемногу продвигаемся вперед. Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления.
Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями», — заявил Гайдай.
По словам Гайдая, эта зима станет решающей для Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на «границу» области до 24 февраля.
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