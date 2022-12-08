

Мелия: Гарибашвили должен полететь в Киев и встретиться с Зеленским

08.12.2022 17:35





Ираклий Гарибашвили должен поручить пилоту завести свой самолет и полететь в Украину, в Киев и провести встречу с президентом Зеленским, - об этом заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.



По его оценке, глава правительства Грузии должен поступить как лидеры всех демократических государств.



«Он должен поступить так, как поступали лидеры всех демократических государств в течение месяцев, с 24 февраля. Практически не осталось лидера ни одного демократического государства, который не предпринял бы этот шаг. Исключения - это г-н Лукашенко и г-н Гарибашвили. Он должен делать не плоские заявления в канцелярии сухим, бюрократическим голосом на заседании правительства, а должен как минимум выразить солидарность с украинским народом. Для этого существует сформировавшийся соответствующий протокол, как можно лучшим образом проявить свое желание и волю перед украинцами — на полет нужно всего 3 часа, не больше», — заявил Ника Мелия.





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