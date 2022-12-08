

Саакашвили: Мне плохо, но завтра я хочу присутствовать на суде

08.12.2022 18:24





Бывший президент Михаил Саакашвили заявляет, что хочет присутствовать на завтрашнем судебном процессе. Об этом говорится в написанном от руки письме Михаила Саакашвили, которое опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.



«Мне плохо, но завтра я хочу присутствовать на суде, который решает вопрос моей жизни и смерти. Спасибо всем! Я вас люблю», - пишет Саакашвили.



Суд обсудит отсрочку наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 9 декабря. Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 13:00.



Ходатайство адвокатов об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили рассмотрит судья Георгий Аревадзе.





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