

Адвокат Саакашвили: Мы собираемся внести несколько ходатайств

08.12.2022 19:21





По заявлению одного из адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, на завтрашнем судебном процессе будут выдвинуты несколько ходатайств. Как сказал Хачапуридзе журналистам перед посещением Саакашвили в клинике «Вивамед», если Саакашвили не сможет присутствовать на процессе, они могут поднять вопрос о его подключении дистанционно или проведении процесса в клинике, однако должна быть обеспечена прямая трансляция.



«Согласно действующему законодательству список свидетелей не снимается, но в ходе дела не исключено, что мы снимем нескольких свидетелей. На данном этапе воздержусь от конкретики, будем наблюдать, какой будет ситуация. Михаил Саакашвили в тяжелом состоянии, и я сомневаюсь, что достаточно обширный список свидетелей будет полностью опрошен. Что касается завтрашнего процесса, то мы не собираемся откладывать этот процесс, наоборот, мы собираемся внести несколько ходатайств. Во-первых, это обоснование для снятия или отсрочки наказания, во-вторых, нами запрошена информация как из «Вивамеда», так и из различных ведомств, на что мы не получили ответов. Третья инициатива будет заключаться в том, что если он не сможет прибыть, то пусть либо включится визуально, либо пусть процесс провдут в клинике «Вивамед», — сказал Хачапуридзе.



Он отметил, что существует практика проведения суда в клинике.



«Если Саакашвили не сможет присутствовать на судебном процессе или не будет соответствующего сообщения из «Вивамеда», то мы подадим ходатайство о том, чтобы суд сам прибыл в клинику, но с одним условием, должна быть прямая трансляция процесса», - сказал Хачапуридзе.





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