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Вашингтон выдал Москве торговца оружием Виктора Бута в обемн на баскетболистку Бриттни Грайнер
08.12.2022 19:22
Москва и Вашингтон договорились об обмене арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер на известного торговца оружием Виктора Бута.
Виктор Бут находится в тюрьме в США уже 12 лет.
Бриттни Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале этого года по обвинению в перевозке конопляного масла и приговорена к девяти годам лишения свободы.
Летом администрация Джо Байдена предложила Москве обмен баскетболистки.
Виктор Бут, известный как «торговец смертью», был арестован в 2008 году в одном из отелей столицы Таиланда в результате операции правоохранительных органов. Через два года его экстрадировали в США.
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