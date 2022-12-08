

Вашингтон выдал Москве торговца оружием Виктора Бута в обемн на баскетболистку Бриттни Грайнер

08.12.2022 19:22





Москва и Вашингтон договорились об обмене арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер на известного торговца оружием Виктора Бута.



Виктор Бут находится в тюрьме в США уже 12 лет.



Бриттни Грайнер была арестована в московском аэропорту в феврале этого года по обвинению в перевозке конопляного масла и приговорена к девяти годам лишения свободы.



Летом администрация Джо Байдена предложила Москве обмен баскетболистки.



Виктор Бут, известный как «торговец смертью», был арестован в 2008 году в одном из отелей столицы Таиланда в результате операции правоохранительных органов. Через два года его экстрадировали в США.







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