

Марина Кальюранд: Надеюсь, что новый омбудсмен в Грузии будет утвержден прозрачно и быстро

08.12.2022 19:37





«Сегодня последний день работы Нино Ломджария на посту омбудсмена Грузии, надеюсь, что следующий омбудсмен будет утвержден прозрачно и быстро, чтобы продолжить выполнение очень важных задач омбудсмена в Грузии», — пишет депутат Европарламента Марина Кальюранд в Twitter.



Кальюранд поблагодарила Нино Ломджария за ее работу.



«Я хотела бы поблагодарить г-жу Ломджария за ее самоотверженную работу и за то, что она не жалела усилий для защиты прав людей, продвижения надлежащего управления и укрепления верховенства закона в Грузии. Я надеюсь, что следующий омбудсмен будет утвержден прозрачно и быстро, в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, чтобы он мог продолжать выполнять очень важные задачи омбудсмена в Грузии», — написала Кальюранд.







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