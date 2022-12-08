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Марина Кальюранд: Надеюсь, что новый омбудсмен в Грузии будет утвержден прозрачно и быстро
08.12.2022 19:37
«Сегодня последний день работы Нино Ломджария на посту омбудсмена Грузии, надеюсь, что следующий омбудсмен будет утвержден прозрачно и быстро, чтобы продолжить выполнение очень важных задач омбудсмена в Грузии», — пишет депутат Европарламента Марина Кальюранд в Twitter.
Кальюранд поблагодарила Нино Ломджария за ее работу.
«Я хотела бы поблагодарить г-жу Ломджария за ее самоотверженную работу и за то, что она не жалела усилий для защиты прав людей, продвижения надлежащего управления и укрепления верховенства закона в Грузии. Я надеюсь, что следующий омбудсмен будет утвержден прозрачно и быстро, в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, чтобы он мог продолжать выполнять очень важные задачи омбудсмена в Грузии», — написала Кальюранд.
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