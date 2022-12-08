

Бокерия: Даже дискуссия о лишении гражданства Грузии бойцов воюющих в Украине - это приговор режиму

08.12.2022 19:41





Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявляет, что даже дискуссия о лишении гражданства бойцов, уехавших на войну в Украину, это приговор режиму Иванишвили:



«Я не знаю, и не думаю, что кто-либо знает наверняка, пойдет ли режим Иванишвили на этот шаг, чтобы фактически лишить гражданства людей, которые подают пример всем, рискуя своей жизнью, защищая свои убеждения, интересы и свободу Грузии.



Но даже само то, что есть дискуссия по этому поводу и что один из представителей этого режима, политическое ничтожество, проактивно говорит на эту тему, это уже приговор, наряду со многими приговорами, которые режим Иванишвили вынес нашей стране, с тем позором и предательством, свидетелями которых мы стали, можно сказать, что уже на протяжении лет, а особенно в последние месяцы, с тех пор как в Украине началась активная фаза кампании империи зла», — заявил председатель «Европейской Грузии» комментируя заявление Мамуки Мдинарадзе в эфире телекомпании «Имеди».



Вчера, 7 декабря, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», что «никто не объясняет гражданам Грузии, воюющим в Украине, что согласно грузинскому законодательству, если они числятся в армии другой страны, они автоматически теряют гражданство Грузии»:



«Другая сторона, которая вас приглашает и говорит о 45 тысячах гривен, не объясняет, что по законам Грузии и многих других стран, если вы поступаете на службу в армию другой страны, вы автоматически теряете гражданство Грузии. Этого никто не объясняет, и, может быть, эти люди не сталкивались с фактами, и мое сегодняшнее выступление было следствием этого. Они должны знать, что теряют грузинское гражданство, если поступают в армию другой страны», — заявил Мдинарадзе.



Упомянутую риторику Мдинарадзе сегодня повторили и другие члены «Грузинской мечты». Среди них депутат от «Мечты» Рати Ионатамишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





