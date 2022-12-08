

Совет ЕС принял решение не принимать российские документы, выданные в Украине и Грузии

08.12.2022 22:50





Сегодня Совет принял решение о непринятии российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии.



«Продолжающаяся агрессивная война России против Украины выказывает вопиющее пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах, и это ставит под угрозу европейский мир и безопасность. Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией и вновь утверждаем право Украины на освобождение всех оккупированных территорий и восстановление полного контроля над ними».



Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии



Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и российскую практику выдачи российских заграничных паспортов жителям оккупированных регионов. Оно также стало следствием одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.



Российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии или там проживающим лицам, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.



Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на выработку общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и сохранение безопасности государств-членов ЕС.



Общая информация



С тех пор как в марте 2014 года произошла незаконная аннексия Крымского полуострова, Россия выдает жителям Крыма российские заграничные паспорта. Эта практика в апреле 2019 года была распространена и на не контролируемые правительством Донецкую и Луганскую области, а впоследствии в июле 2022 года – на оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является еще одним нарушением международного права и территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



ЕС неоднократно самым решительным образом осуждал военные действия России в Украине и выражал полную солидарность с народом Украины. Государства-члены ЕС решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией украинских регионов и территорий, а также признание Россией независимости грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.



В ответ на российскую аннексию Крыма и последние события в российской агрессивной войне против Украины был введен ряд индивидуальных и экономических санкций. ЕС также полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.





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