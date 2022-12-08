

ЕС приготовил санкции против 169 российских компаний

08.12.2022 23:03





Еврокомиссия планирует «задушить» военно-промышленный комплекс России новым пакетом санкций. Ведомство внесет в черный список 169 компаний, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому улучшению оборонного сектора и безопасности России». Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.



По данным издания, ЕС намерена лишить Россию поставок двигателей для дронов, химического и биологического оборудования, средств борьбы с беспорядками и электронные компоненты.



ЕС также намерен расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, «включив в него авиадвигатели и их части». Кроме того, под ограничения попадут «ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы».



Еврокомиссия планирует также отозвать лицензию на вещание у НТВ и НТВ «Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала», отмечает Politico.



Помимо этого Еврокомиссия включит в санкционный список несколько военизированных группировок. Под санкции, например, попадет Ян Петровский, один из командиров неонацистской группы «Русич», принимающую участие в войне в Украине в составе российской армии. ЕК считает, что «Русич» поддерживает тесные контакты с ЧВК «Вагнера»



В среду, 7 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала содержание девятого пакета санкций.



В новый список войдут:



почти 200 физических и юридических лиц, включая военных, офицеров и оборонно-промышленного комплекса, а также депутатов, сенаторов, министров и губернаторов;

санкции против еще 3-х российских банков, включая «дочку» Роснефти Всероссийский банк развития регионов;

санкции на поставку в Россию беспилотников напрямую из стран ЕС и через третьи страны, такие как Иран;

новые меры экспортного контроля, в частности на товарам двойного назначения;

запрет на вещание 4 телеканалов как в эфире, так и через другие платформы;

новые ограничения для горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции.





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