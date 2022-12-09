

Замглавы Минздрава: Нет необходимости менять режим обучения в учебных заведениях из-за вируса гриппа

09.12.2022 11:31





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, необходимость рекомендации изменения режима обучения в учебных заведениях из-за вируса гриппа не стоит.



Как она сообщил «Интерпрессньюс», на данном этапе распространение вируса не выше обычного.



«Это короткий период. Распространение сезонного гриппа не имеет длительного периода. Речь идет всего о нескольких неделях. Лучшая превенция в школьной среде заключается в том, что если у ребенка повышенная температура и он нехорошо себя чувствует, то не должен приходить в школу и посещать уроки. Эта ситуация разрешится, и я думаю, что дети не отстанут. Эта проблема была всегда, и до ковида, и сейчас подобная ситуация. Период будет кратким, таковы наши ожидания и опыт на протяжении лет это показывает. Я думаю, что они быстро вернутся к тому же режиму, который обыкновенно идет в школах. Мы действительно не даем рекомендации какого-либо особенного режима, потому что на данном этапе распространение этих вирусов не выше обычного», - сказала Тамар Габуния.





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