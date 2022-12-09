

Габуния: оставшиеся дозы вакцины от гриппа будут сохранены для граждан из групп высокого риска

09.12.2022 11:35





По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, после 10 декабря оставшиеся дозы вакцины от гриппа будут сохранены и ее будут использовать только для граждан, относящихся к группе высокого риска.



Как сообщила замминистра «Интерпрессньюс», бесплатная вакцинация для всех, для любого гражданина, продолжается до 10 декабря.



«Вы знаете, что всего мы закупили 200 тысяч доз, отсюда до 180 тысяч уже использованы, и осталось определенное количество, которое мы должны сохранить, в том числе, для беременных. До 10 декабря посмотрим, что останется в запасе, и затем продолжим вакцинацию только для групп высокого риска, то есть по данным к этому времени, в сети осталось около 20 тысяч. После 10 декабря мы сохраним в резерве определенное количество, около 5 тысяч. Если понадобится беременным хоть в феврале, привьем, то есть, оставшаяся вакцина будет доступна только для групп высокого риска, беременных, лиц с хроническими заболеваниями, лиц с диабетом и для пожилых людей», - сообщила Габуния.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





