

Суд обсудит отсрочку наказания Михаилу Саакашвили, параллельно запланирована акция

09.12.2022 11:49





Cуд обсудит отсрочку наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 9 декабря. Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 13:00.



Ходатайство адвокатов об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили рассмотрит судья Георгий Аревадзе.



Параллельно сторонники Михаила Саакашвили и политики планируют собраться у городского суда и провести акцию.





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