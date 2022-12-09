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Суд обсудит отсрочку наказания Михаилу Саакашвили, параллельно запланирована акция
09.12.2022 11:49
Cуд обсудит отсрочку наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 9 декабря. Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 13:00.
Ходатайство адвокатов об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили рассмотрит судья Георгий Аревадзе.
Параллельно сторонники Михаила Саакашвили и политики планируют собраться у городского суда и провести акцию.
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