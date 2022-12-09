

Гарибашвили: В плане борьбы с коррупцией Грузия по-прежнему лидирует в Восточной Европе и Центральной Азии

09.12.2022 12:02





В плане борьбы с коррупцией Грузия по-прежнему лидер в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и опережает ряд европейских государств и членов Североатлантического альянса, — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По словам главы правительства, высокую оценку достигнутому Грузией прогрессу дают зарубежные друзья и политические фигуры высокого ранга.



«Международный день борьбы с коррупцией Грузия вновь встречает с передовых позиций. Коррупция является важнейшим вызовом для демократии, экономического развития и общественной стабильности. Поэтому со дня прихода к власти мы приложили против нее большие усилия — провели реформу антикоррупционного законодательства, обеспечили открытость правительства и включенность общества в процессы.



Результаты впечатляющие – последние шесть лет мы сохраняем позицию среди ведущих стран. Согласно последним исследованиям, Грузия по-прежнему лидер в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и опережает ряд европейских государств и членов Североатлантического альянса. Высокую оценку нашему прогрессу дают наши зарубежные друзья, политические фигуры высокого ранга.



Нашим приоритетом остается непримиримая борьба с коррупцией, укрепление подотчетного и открытого управления», — отмечает премьер-министр.







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