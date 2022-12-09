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Посол США: Ответственность за защиту прав Саакашвили лежит на правительстве
09.12.2022 12:09
По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, США внимательно следят за делом Михаила Саакашвили.
По словам Дегнан, ответственность за защиту здоровья и прав Саакашвили, включая право на справедливый суд, лежит на правительстве.
Кроме того, Келли Дегнан отмечает, что Офис Народного защитника проделал образцовую работу в отношении Саакашвили.
«В конечном итоге, ответственность за защиту физического и психического здоровья г-на Саакашвили, удовлетворение его медицинских потребностей и защиту его прав, включая право на справедливый суд, лежит на правительстве. Мы ожидаем соблюдения этого конституционного обязательства и ответственности», — заявила Келли Дегнан.
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