

Манджгаладзе: Лидеры «Грузинской мечты» взяли «тайм-аут» на брань Саакашвили, будто не вмешиваются в процесс

09.12.2022 12:31





Лидеры «Грузинской мечты» объявили молчание и взяли «тайм-аут» на брань Саакашвили, будто стали демократами и не вмешиваются в процесс, когда мы знаем, что и судья — Иванишвили, и прокурор — тоже Иванишвили, и законодатель, и исполнитель, - об этом журналистам заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, премьер-министр вверил Саакашвили Богу, но ответственность за его здоровье должна взять власть.



«Третий президент в тяжелом состоянии, и у нас нет другого альтернативного заключения, которое бы сказало, что это не так. Власть не берет ответственность в связи с жизнью третьего президента, говорят, что он использует самоповреждение, это вчера повторил Кобахидзе, а Гарибашвили вверил Саакашвили Богу. Власть должна взять на себя ответственность, это значит дать человеку ​​возможность пользоваться соответствующим сервисом. По поводу отсрочки наказания я учитываю совет семьи и воздержусь делать прямое политическое заявление, однако все же скажу, что это не правовой процесс и зависит от политической воли. Именно поэтому лидеры «Грузинской мечты» сейчас взяли «тайм-аут» и объявили молчание на брань Саакашвили, будто стали демократами и не вмешиваются в процесс в то время, когда мы знаем, что и судья — Иванишвили, и прокурор — тоже Иванишвили, и законодатель, и исполнитель, поэтому вопрос об освобождении Саакашвили - это на 100 процентов политическое решение», — заявил Манджгаладзе.





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