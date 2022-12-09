

Дегнан: Кто бы ни стал следующим Народным защитником, он должен быть квалифицированным, независимым и смелым

09.12.2022 13:06





Процесс отбора Народного защитника должен быть инклюзивным, должен быть проведен прозрачно, чтобы обеспечить, что кто бы ни стал следующим Народным защитником, он должен быть квалифицированным, независимым и смелым, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Должность Народного защитника — очень важная должность. Офис Народного защитника является одним из немногих ведомств, которые, согласно Конституции, обязаны защищать права каждого гражданина Грузии. Процесс отбора должен быть инклюзивным, должен быть проведен прозрачно, чтобы обеспечить, что кто бы ни стал следующим Народным защитником, он должен быть квалифицированным, независимым и смелым и готовым взять на себя огромную ответственность, защитить права всех граждан Грузии, что предусмотрено Конституцией Грузии», - сказала посол.





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