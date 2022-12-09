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Объявлена регистрация желающих стать директорами школ в Грузии
09.12.2022 13:10
Министерство образования и науки Грузии сообщило о начале аттестации для лиц, желающих стать директорами государственных школ.
Регистрация претендентов проходит до 16 декабря 2022 года. Регистрация возможна по ссылке:
Участвовать могут граждане Грузии с высшим образованием и опытом работы не менее 3 лет.
Сама аттестация проходит в два этапа: тестирование и собеседование.
Лица, уже зарегистрированные в рамках объявленного в 2020 году конкурса по отбору кандидатов в директора, в перерегистрации не нуждаются.
Образцы тестов доступны на сайте https://directors.mes.gov.ge .
Он-лайн консультация для кандитатов возможна на сайте https://el.ge.
Вопросы можно направлять по адресу [email protected] .
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