

Объявлена регистрация желающих стать директорами школ в Грузии

09.12.2022 13:10





Министерство образования и науки Грузии сообщило о начале аттестации для лиц, желающих стать директорами государственных школ.



Регистрация претендентов проходит до 16 декабря 2022 года. Регистрация возможна по ссылке:



Участвовать могут граждане Грузии с высшим образованием и опытом работы не менее 3 лет.



Сама аттестация проходит в два этапа: тестирование и собеседование.



Лица, уже зарегистрированные в рамках объявленного в 2020 году конкурса по отбору кандидатов в директора, в перерегистрации не нуждаются.



Образцы тестов доступны на сайте https://directors.mes.gov.ge .



Он-лайн консультация для кандитатов возможна на сайте https://el.ge.



Вопросы можно направлять по адресу [email protected] .





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