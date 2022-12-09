

Мэрия убрала с центральной площади Тбилиси стенды с фотографиями погибших в Украине бойцов

09.12.2022 13:14





В Тбилиси на центральной площади Свободы убрали переносные ограждения возле инсталляции «Город мира», на которых были закреплены фотографии погибших в Украине грузинских бойцов.



Несколько дней назад активисты разместили эти фото в честь бойцов на Украине, они принесли сюда цветы и черную ленту.



В Мэрии заявили, что стенды перенесены на площадь Героев, так как центр города в эти дни предназначен для празднования Нового года и проспект Руставели должен стать местом, где люди должны радоваться и чувствовать себя счастливыми.



«Хотим сообщить общественности, что фотографии погибших в Украине грузинских бойцов, которые были размещены на отведенном для новогодних праздников месте, временно перенесены на площадь Героев, к мемориалу павших в борьбе за территориальную целостность Грузии», — говорится в сообщении мэрии.



Тем самым, пояснили в администрации, городские власти чтят память погибших и в то же время «жителям Тбилиси предоставлена возможность достойно встретить Новый год».



«Новый год празднуют и украшают елками города даже в раздираемой войной Украине. На этом фоне попытки отдельных политиков отобрать у тбилисцев Новый год, обмотать елку черными ленточками и разместить в праздничном пространстве фотографии погибших бойцов, не укладываются ни в какие моральные рамки», — говорится в заявлении.





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