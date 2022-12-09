

Гарибашвили встретился с директором Bloomberg Тоддом Байером

09.12.2022 13:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с глобальным директором Bloomberg Тоддом Байером.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, разговор коснулся плодотворного сотрудничества между правительством Грузии и Bloomberg. Премьер-министр и глобальный директор Bloomberg рассмотрели совместно реализованные проекты и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Тодд Байер представил Ираклию Гарибашвили итоговую презентацию совместно реализованной кампании — A Pleasure Doing Business.



В рамках кампании была подготовлена реклама о Грузии, а также запланирована маркетинговая кампания, с помощью которой миллионы людей узнали о благоприятной инвестиционной и деловой среде в Грузии. Было отмечено, что Bloomberg, в рамках мандата сотрудничества с правительством Грузии, способствует позиционированию Грузии как регионального хаба посредством международных медиакампаний.



В ходе кампании Bloomberg активно сотрудничал с администрацией правительства, агентством «Производи в Грузии» и Национальной администрацией туризма.





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