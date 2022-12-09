

Дегнан: Думаю, уже ясно, на чьей стороне грузинский народ

09.12.2022 13:45





«Когда грузинский народ оказывает щедрую гуманитарную помощь украинскому народу, который борется за свою страну и идентичность, думаю, уже ясно, на чьей стороне стоит грузинский народ», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По словам Дегнан, Украина борется за территориальную целостность, за идентичность своего народа, и это то, что очень хорошо знают грузины на собственном опыте, когда Россия пыталась отобрать у них идентичность, территорию и суверенитет.



«По моему мнению, ясно, на чьей стороне стоит грузинский народ, и это солидарность с украинским народом. Украина борется за суверенитет и территориальную целостность, борется за существование как страна, за идентичность народа. Это то, что грузины очень хорошо и глубоко знают на собственном опыте, когда Россия пыталась отобрать у вас идентичность, территорию и суверенитет. Когда грузинский народ оказывает щедрую гуманитарную помощь украинскому народу, который борется за свою страну и идентичность, думаю, уже ясно, на чьей стороне стоит грузинский народ», — заявила Келли Дегнан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





