

Судебный процесс по вопросу об отсрочке приговора Михаилу Саакашвили отложен до 14 декабря

09.12.2022 13:49





Судебный процесс по вопросу об отсрочке приговора Михаилу Саакашвили в Тбилисском городском суде перенесен на 11:00 часов 14 декабря.



Сам Михаил Саакашвили на процессе не присутствовал. На судебном процессе судья Георгий Аревадзе зачитал полученное от клиники «Вивамед» письмо, согласно которому, врач не счел целесообразным транспортировать Михаила Саакашвили в суд по состоянию его здоровья.



Как сообщает журналист Первого канала Грузии, процесс был отложен, чтобы обеспечить дистанционное включение.



Адвокаты подали ходатайство об отсрочке приговора бывшему президенту Грузии.



Параллельно с судом, около здания Тбилисского городского суда собрались представители оппозиционных партий и сторонники Саакашвили.







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