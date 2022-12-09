

Правительство Грузии отправит генераторы в Украину

09.12.2022 15:01





Решением премьер-министра, с целью оказания гуманитарной помощи планируется закупить и отправить в Украину генераторы.



Решить данный вопрос было поручено министерству экономики Грузии.



Как заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, с начала войны правительство Грузии, в рамках своих возможностей, никогда не оставляло без внимания своих украинских друзей.



«Как вы знаете, с начала войны правительство Грузии никогда не оставляло без внимания наших украинских друзей, население Украины, и максимально помогало им в рамках своих возможностей. Доказательством этого является то, что Грузия остается на первом месте среди стран, оказавших гуманитарную помощь этому государству. Обязательно хочу отметить ту поддержку, которую государство продолжает и сегодня. 26 000 человек, граждан Украины, которые в настоящее время проживают на территории Грузии, получают соответствующую финансовую поддержку, а также соответствующую поддержку по образовательному и медицинскому направлениям. В настоящее время в разных школах Грузии учатся 2345 молодых людей, в том числе 1565 на украинском языке, более 900 человек получили медицинскую поддержку в рамках реферальных программ в различных медицинских учреждениях.



По состоянию на 1 декабря примерная помощь, оказанная государством гражданам Украины, составляет 32 млн лари. Наша поддержка никогда не прекращалась, и непонятен тот ажиотаж, который был вызван якобы игнорированием различных предложений, поступающих в различные ведомства Грузии, в том числе и в администрацию правительства. Мы очень детально изучаем все эти предложения, и, по распоряжению премьер-министра, конкретно, с решением относительно генераторов, будет произведена соответствующая закупка по линии Минэкономики. Данная техника, запрошенная нашими украинскими друзьями, обязательно будет отправлена», — заявил Реваз Джавелидзе.



Напомним, что посольство Украины 6 декабря заявило, что месяц назад оно обратилось к правительству Грузии с просьбой помочь Украине с генераторами и трансформаторами, но до сих пор не получило ответа.



«Украина в настоящее время остро нуждается в помощи в восстановлении системы электроснабжения, генераторов и трансформаторов для обеспечения освещением больниц, жилых домов, школ.



Один месяц назад мы обратились в правительство Грузии с соответствующим запросом, и, к сожалению, до сегодняшнего дня, мы не получили положительного ответа», — сообщили в Посольстве Украины в Грузии 6 декабря.



В правящей партии на это заявили, что первый раз слышат об этом. «Первый раз слышу о генераторах… Впервые слышу эту тему и буду узнавать», — сказал Мдинарадзе. По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Если генераторы попадают под гуманитарные цели, то Мдинарадзе не видит проблемы в их передаче.





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