

Самадашвили - На следующей неделе Европарламент примет резолюцию, в том числе о Саакашвили

09.12.2022 15:46





Человек борется спасение жизни, суд же отложен по техническим причинам. Это еще одно проявление того, что власть зашла в тупик. Они хорошо понимают, что важно сохранить жизнь Михаила Саакашвили, а его возможная смерть вызовет необратимые процессы в стране, - об этом заявила у городского суда депутат «Лело» Саломе Самадашвили.



Как она поясняет, власти в конечном итоге все-таки придется перевезти Михаила Саакашвили за границу.



«Человек борется за спасение жизни, а суд перенесли по техническим причинам. Это еще одно проявление того, что власть зашла в тупик. Они хорошо понимают, что важно сохранить жизнь Михаила Саакашвили, а его возможная смерть вызовет необратимые процессы в стране. В то же время Иванишвили очень боится принять такое решение, которое не будет одобрено со стороны Путина и Москвы. В конце концов, им все равно придется перевезти Михаила Саакашвили за границу.



На следующей неделе Европарламент примет соответствующую резолюцию, где будет говориться и о необходимости спасения жизни Михаила Саакашвили. Чем больше времени тратит власть, тем более тяжелым делает это дело. В первую очередь, ухудшается состояние здоровья Михаила Саакашвили», - отмечает Самадашвили.





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