

Рафаэль Глюксманн: Человеку, который стучал в нашу закрытую дверь, грозит опасность смерти за решеткой

09.12.2022 16:31





В течение следующей недели мы собираемся осуществить мобилизацию в Страсбургском парламенте, чтобы добиться перевода Миши в европейский госпиталь, - об этом пишет в Facebook европарламентарий Рафаэль Глюксманн.



«Михаил Саакашвили был прав. Президент Грузии с 2004 по 2013 год предупреждал нас о той угрозе, которую Кремль создавал всему европейскому континенту. Это было встречено слепотой, глухотой и компромиссами наших правительств. Сегодня мы знаем, что Саакашвили был прав, а наши тогдашние лидеры ошибались», - пишет европарламентарий.



По его словам, Михаил Саакашвили является личным заложником олигарха Бидзины Иванишвили.



«Сегодня человеку, который стучал в нашу закрытую дверь, грозит опасность смерти за решеткой, он является личным заложником олигарха Бидзины Иванишвили, который тайно управляет своей страной. Сегодня Миша - по мнению американских ученых, исследовавших его волосы и ногти – отравлен мышьяком и ртутью. Сегодня его жизнь висит на волоске и этот волосок зависит от Европы. У наших лидеров есть возможность спасти его. Правительство Грузии, которое пытается хотя бы внешне сохранить свою позицию как балансирующего акта между Брюсселем и Москвой, не окажет сопротивление сильному и скоординированному давлению Европы. В частности, Париж может иметь влияние, поскольку нынешний президент Грузии – француженка, а олигарх, который контролирует страну, также имеет французский паспорт. Но наши лидеры молчат и пассивны. В течение следующей недели мы собираемся осуществить мобилизацию в Страсбургском парламенте, чтобы добиться перевода Миши в европейский госпиталь. Чтобы наши государства не допустили, чтобы завтра в тишине умер президент, слушать которого так упрямо отказывались вчера», - пишет европарламентарий.





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