

Истек срок полномочий Нино Ломджария на посту Народного защитника Грузии

09.12.2022 16:45





Срок полномочий Народного защитника Грузии Нино Ломджария истек 9 декабря. Новый омбудсмен пока не назначен, парламент выбирает его по новой процедуре, предложенной правящей партией.



Прозрачный процесс избрания нового омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Ломджария опубликовала прощальный пост в Facebook, сфотографировавшись со своим аппаратом, с которым проработала пять лет.



Последний день ее работы совпал с Международным днем правозащитников. Офис омбудсмена сделал заявление, предупредив, что правозащитники в Грузии сталкиваются в своей работе с рядом препятствий.



Ломджария была Народным защитником с 8 декабря 2017 года, тогда парламент утвердил ее 95 голосами «за» и пятью «против». Она стала седьмым по счету омбудсменом, до нее эту должность занимали Давид Саларидзе, Нана Девдариани, Темур Ломсадзе, Созар Субари, Георгий Тугуши и Уча Нануашвили.



В свое время кандидатуру Ломджария на пост Народного защитника представила правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», но затем власти стали обвинять ее в необъективном и политизированном подходе за критику по ряду напралвлений. .



Нино Ломджария – родом из Озургети, окончила ТГУ им. Джавахишвили по специальности правоведение, затем магистерскую программу в университете имени Вашингтона в городе Сент-Льюис, США. До избрания омбудсменом работала в “Ассоциации молодых юристов», была исполнительным директором НПО “Международное общество справедливых выборов и демократии”.



По итогам одного из последних опросов общественного мнения, Ломджария вошла в десятку самых популярных персон в Грузии.



В последнем отчете парламенту в октябре Ломджария заявила о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Грузии по ряду направлений. В первую очередь она назвала проблемы независимости судей и ухудшение условий для свободной прессы. Она заявляла о политической мотивации дела в отношении основателя оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия и созвала независимый совет врачей для контроля состояния в заключении третьего президента Михаила Саакашвили.



Для избрания Народного защитника необходимы голоса 90 депутатов, которых нет ни у одной парламентской группы по отдельности..



СМИ пишут, что выбор будет делаться из трех кандидатов: это Анна Абашидзе ( глава НПО «Партнерство за права человека»), Георгий Бурджанадзе (заместитель Народного защитника) и Нази Джанезашвили ( бывший член Высшего совета юстиции).



Парламентарий Яго Хвичия, партия «Гирчи», предложил большинству и оппозиции голосовать за него. Свое предложение депутат мотивировал тем, что ни один из других кандидатов не сможет заручиться необходимой поддержкой депутатского корпуса.





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