

«Международная прозрачность» о вызовах с точки зрения коррупции

09.12.2022 17:24





Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» заявила 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, что за последний год не было предпринято никаких «эффективных шагов» по борьбе с коррупцией на высшем уровне и захватом государства в Грузии.



«Наоборот, в стране продолжает формироваться клептократия, где правители государства используют политическую власть для присвоения богатств страны. Растет количество нерасследованных случаев предполагаемой коррупции в высших эшелонах власти», — говорится в докладе организации.



«Международная прозрачность» обращает внимание на характерные для клептократии процессы — искусственное углубление поляризации, раскол общества, раздробленность оппозиционных групп, а также «атаки» на СМИ и гражданский сектор, и говорит, что «по-прежнему очевиден захват государства, и нет политической воли, чтобы остановить этот процесс».



«В результате в стране больше не остается независимых институтов», — говорят в «Международной прозрачности», и, в качестве примера, акцентируют внимание на назначении нового генерального аудитора, что «вызвало подозрение», что «контроль над государственными финансами может усложниться».



В организации также обращают внимание на процесс избрания нового омбудсмена и говорят, что заявления представителей Грузинской мечты «свидетельствуют о том, что их желание на данном этапе — не назначать независимого общественного защитника».



«Это усугубляется слабым Парламентом, который не может выполнять свои надзорные функции, что хорошо было видно в кризисных ситуациях, таких как пандемия Ковид», — отмечается в документе



По данным «Международной прозрачности», почти все процессы антикоррупционных реформ также приостановлены после 2020 года, и в стране второй год подряд нет Национальной антикоррупционной стратегии и Плана действий. Кроме того, Грузия пропустила последний двухлетний цикл Плана действий Партнерства «Открытое правительство» (OGP) и еще не одобрила Антикоррупционную сеть Организации экономического сотрудничества и развития. Участие в оценке антикоррупционной среды (ОЭСР/ACN).



Таким образом, организация считает, что по этим и другим причинам показатель Грузии в «Индексе восприятия коррупции» (ИВК) существенно не улучшился за последние 10 лет, «что свидетельствует о прекращении борьбы с коррупцией».



Отмечая, что борьба с коррупцией является частью рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов, ««Международная прозрачность — Грузия» призывает власти страны:



начать эффективные расследования предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне;

усилить роль надзорных органов, в первую очередь, Парламента;

разрешить СМИ и неправительственным организациям свободно выполнять свои надзорные функции в безопасной среде.





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