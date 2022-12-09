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США объявили новые санкции против России
09.12.2022 22:03
Правительство Соединенных Штатов вводит санкции против воздушно-космических сил рф, а также других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотных технологий и их применения по мирным городам Украины.
Об этом заявил в пятницу на брифинге по телефону координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", - отметил представитель Белого дома.
Он уточнил, что в этот перечень входят, в частности, воздушно-космические силы рф как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников. Кроме того, в список санкций включен 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА.
В то же время, по словам Кирби, в США оценивают возможности введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.
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