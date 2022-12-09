

Боррель отметил особую ответственность ООН в предотвращении преступлений геноцида

09.12.2022 22:04





Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что международные организации, в том числе ООН и ее Совбез, несут особую ответственность, чтобы в истории человечества не повторялись преступления геноцида.



Как сообщает Укринформ, об этом говорится в его заявлении по случаю Международного дня почтения памяти и достоинства жертв преступления геноцида, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.



«Совбез ООН должен принять собственную ответственность за действия. Очень важно, чтобы все постоянные члены Совбеза ООН коллективно согласились воздерживаться от использования вето в случаях массовых зверств. Мы будем продолжать защищать право жертв на правосудие и репарации. Мы будем продолжать поддерживать Международный уголовный суд, а также Офис ООН по предотвращению геноцида и защиты и механизмы ООН по привлечению (виновных) к ответственности», - подчеркнул Боррель.



Он отметил, что геноцид является ужасным международным преступлением, которому не может быть никакого места в цивилизованном мире.



«В этот день мы должны посмотреть назад, в более темные дни истории, чтобы никогда снова не повторять тех же ошибок. Сегодня, когда мир противостоит новому насилию и зверствам, мы должны удвоить наши усилия и действия… Радикальный национализм, язык ненависти, расовые и этнические притеснения – со всем этим мы должны бороться с самой мощной решимостью», - добавил высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, Европейский Союз поддержал идею создания специального суда под эгидой ООН для привлечения России к ответственности за преступление агрессивной войны против Украины, а также оказывает практическую помощь МУС и Офису генерального прокурора Украины в расследовании военных преступлений и зверств, совершенных российскими захватчиками на территории. Украины.



Идею создания такого специального трибунала для осуждения действий России и ее руководства поддержали также депутаты Европейского парламента и правительства нескольких стран мира, включая США, Францию и др.



Международный день почтения памяти и достоинства жертв преступления геноцида отмечается с 2015 года. Именно тогда на 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, провозгласившая таким днем памяти именно 9 декабря.





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