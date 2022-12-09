

У председателя «Грузинской мечты» возникли «различные понимания» понятия врага

09.12.2022 22:05





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ушел от прямого ответа на вопрос журналиста, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины.



Кобахидзе заявил о «различном понимании» понятия врага и сказал, что «легко задавать такие вопросы, которые в случае неправильного ответа выведут нас на второй фронт».



Кобахидзе сказал, что «Россия оккупировала 20% территории Грузии» и Грузия осуждает российскую агрессию в Украине, хотя прямо не ответил на уточняющий вопрос журналиста, является ли Россия общим врагом.



Говорить, что текущая война в Украине также и война Грузии — не верно, считает Кобахидзе. По его словам, те, кто так говорит, хотят, чтобы «война стала и полностью войной Грузии» и «мечтают о втором фронте в Грузии».



«Война не будет наполовину… Война должна быть либо вашей, либо не вашей», — сказал Кобахидзе и упрекнул журналиста в отсутствии аналитического подхода к теме.



«Вы не хотите следовать за мной в анализе и вдаваетесь в какие-то клише… Это не простой вопрос. Анализ — это главное.



Когда вы что-то говорите, вам нужно уточнить, что вы имеете в виду….Например, если вы думаете, что все надо измерять одним термином, тогда мы должны и второй фронт открыть в Грузии.



…Есть разные понимания врага, а вы спрашиваете меня о чем-то однозначно.Одно определение врага, это когда ты с кем-то воюешь. Второе — что у тебя есть органическое противостояние. Третье — что то еще и так далее.



Я так анализирую, а вы спрашиваете: «Враг, друг или двоюродный брат?». Это — непростой вопрос.



Критически настроенные СМИ в Грузии не раз отмечали, что председатель правящей партии по возможности избегает резких формулировок в отношении России.



Издание OC Media летом подсчитало критические заявления Кобахидзе за пять месяцев после начала войны в Украине.





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