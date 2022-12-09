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Совет ЕС призвал активизировать расследование военных преступлений России


09.12.2022   22:51


Министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза приняли на совете в Брюсселе в пятницу резолюцию "о борьбе с безнаказанностью" преступлений, совершенных по ходу развязанной Россией войны в Украине.

Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел и юстиции, в частности, призвал страны ЕС расширять сотрудничество с Международным уголовным судом, создавать специальные подразделения, которые расследовали бы преступления против международного права в Украине, а также шире информировать украинских беженцев в Европе о том, что свидетельские показания об этих преступлениях можно давать в тех странах, где они сейчас находятся.

Кроме того, Совет ЕС призвал страны союза помогать украинской прокуратуре в расследовании преступлений россиян, посылая в Украину по принципу ротации команды своих следователей.

Европейскую комиссию Совет ЕС призвал увеличить расходы на помощь странам союза в расследовании преступлений, совершенных по ходу войны в Украине.


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