

Совет ЕС призвал активизировать расследование военных преступлений России

09.12.2022 22:51





Министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза приняли на совете в Брюсселе в пятницу резолюцию "о борьбе с безнаказанностью" преступлений, совершенных по ходу развязанной Россией войны в Украине.



Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел и юстиции, в частности, призвал страны ЕС расширять сотрудничество с Международным уголовным судом, создавать специальные подразделения, которые расследовали бы преступления против международного права в Украине, а также шире информировать украинских беженцев в Европе о том, что свидетельские показания об этих преступлениях можно давать в тех странах, где они сейчас находятся.



Кроме того, Совет ЕС призвал страны союза помогать украинской прокуратуре в расследовании преступлений россиян, посылая в Украину по принципу ротации команды своих следователей.



Европейскую комиссию Совет ЕС призвал увеличить расходы на помощь странам союза в расследовании преступлений, совершенных по ходу войны в Украине.





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