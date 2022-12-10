

Британия ввела санкции в отношении 5 сотрудников силовых и военных структур России

10.12.2022 10:55





Великобритания ввела санкции в отношении 30 коррумпированных политических фигур в разных странах мира, нарушителей прав человека и лиц, виновных в сексуальном насилии, связанном с конфликтами, - информация опубликована на сайте правительства Великобритании.



В санкционный список попали 5 сотрудников силовых и военных структур России.



В частности, ограничительные меры введены против Валентина Опарина, который является майором юстиции и следователем в 534 отделе военного следственного управления СК России по Черноморскому флоту, а также против руководителя отдела прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко. В британском правительстве заявляют, что они препятствовали подаче жалоб на применение пыток, а Ткаченко применил пытки для получения показаний.



Также под санкции попали сотрудник ФСБ РФ в оккупированном Крыму Андрей Тишенин и старший оперуполномоченный на оккупированном полуострове Артур Шамбазов. Они в 2015 году пытали украинского активиста Александра Костенко.



Также санкции введены против полковника российской армии, командира 90-й танковой дивизии Рамиля Ибатуллина. Эта танковая дивизия с начала незаконного полномасштабного вторжения РФ в Украину находилась на линии фронта.





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