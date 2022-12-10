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В Тбилиси торжественно зажгли главную елку столицы
10.12.2022 11:35
Главную елку столицы торжественно зажгли.
Как заявил на мероприятии мэр столицы Каха Каладзе, с сегодняшнего дня в нашем городе начнется отсчет новогодних дней.
«Жизнь, любовь, солидарность, мир — вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши страстные пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой. Давайте вместе загадаем все эти желания и зажжем столичную елку как символ новой жизни и счастливого будущего», — заявил Каха Каладзе.
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