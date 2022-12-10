

Папуашвили встретился с бывшими членами Сената Франции

10.12.2022 11:37





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с бывшими членами Сената Французской Республики, представителями французского медицинского центра «Кахети-Ион».



По сообщению пресс-службы парламента, французская сторона рассказала о своей текущей деятельности в Грузии, в частности, в Кахети, где действует открытый ими многопрофильный медицинский центр.



«Шалва Папуашвили выразил признательность французской стороне за активное сотрудничество и дружбу с Грузией. Стороны обсудили войну России в Украине и подчеркнули важность единства международного сообщества для прекращения агрессивной политики России. Французская сторона пожелала Грузии успехов на пути к вступлению в Евросоюз», — говорится в сообщении парламента.







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