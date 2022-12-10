

Делегация Охраны государственной границы Латвийской Республики посетила МВД Грузии

10.12.2022 11:49





Делегация Охраны государственной границы Латвийской Республики во главе с начальником ведомства генералом Гунтисом Пуатсом посетила с официальным визитом Министерство внутренних дел Грузии. Членов делегации принял заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Бутхузи.



На совещании также присутствовали начальник Пограничной полиции Грузии Николоз Шарадзе и директор Департамента патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.



На встрече глава латвийской делегации представил заместителю министра новоназначенного союзнического офицера по вопросам миграции в Грузии Райтиса Тиликса.



Стороны говорили о важности сложившихся взаимоотношений между правоохранительными органами двух стран и перспективах на будущее. Георгий Бутхузи отметил, что грузинская сторона особенно ценит эффективное и плодотворное сотрудничество с Латвийской Республикой. Он также подчеркнул на встрече высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере охраны границ и поблагодарил главу делегации за особую поддержку в этой сфере.



В рамках визита начальник пограничной полиции Грузии Николоз Шарадзе и начальник охраны государственной границы Латвийской Республики Гунтис Пуатс подписали партнерское межведомственное соглашение о сотрудничестве.





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