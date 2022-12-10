

Вице-спикер Европарламента Ева Кайли задержана по подозрению в коррупции

10.12.2022 12:55





Бельгийская полиция в пятницу задержала в Брюсселе евродепутата от Греции Еву Кайли, занимающую должность вице-председателя Европарламента, сообщает «Дойче велле».



Задержание произошло в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Всего в Брюсселе по этому делу задержаны пять человек.



Помимо Евы Кайли были задержаны ее партнер, работающий в Европарламенте, а также итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неправительственной организации.



Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.



Европарламентарий Ева Кайли была одним из представителей Европарламента, изучавших текущую ситуацию на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Кайли побыла в Катаре, после чего положительно оценила проводимые там реформы.



К сведению, Европарламент потребовал от Катара реформы рынка труда.







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