

Подоляк: Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты

10.12.2022 19:37





Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты, зная, что их используют для войны в Европе, - об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter. По его словам, это уже не вопрос Украины, а глобальной безопасности.



«Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины, это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?», - написал Подоляк.



Напомним, по информации американского «Института изучения войны», высокопоставленные официальные лица США заявили, что Россия оказывает военную и техническую поддержку Ирану беспрецедентного уровня в обмен на иранские системы вооружений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





