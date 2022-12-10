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Подоляк: Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты


10.12.2022   19:37


Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты, зная, что их используют для войны в Европе, - об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter. По его словам, это уже не вопрос Украины, а глобальной безопасности.

«Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины, это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?», - написал Подоляк.

Напомним, по информации американского «Института изучения войны», высокопоставленные официальные лица США заявили, что Россия оказывает военную и техническую поддержку Ирану беспрецедентного уровня в обмен на иранские системы вооружений.


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