

Вашадзе: Единственный, кто пытается сделать еще более тяжелым положение Саакашвили, это «Грузинская мечта»

10.12.2022 19:57





Единственный, кто пытается сделать еще более тяжелым положение Михаила Саакашвили, это «Грузинская мечта», которая действует наперекор требованию закона, по политическим интересам - сценарий, который они нам предлагают - будто в ухудшении состояния здоровья виноват сам Михаил Саакашвили, - об этом в беседе с журналистами заявил председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



На вопрос журналиста, как бы он оценил сделанные и распространившиеся фотографии находящегося в «Вивамеде» Михаила Саакашвили, Вашадзе пояснил, что, по информации врачей, Михаил Саакашвили сегодня в более тяжелом состоянии.



«Состояние здоровья Михаила Саакашвили очень тяжелое. Эти фото были сделаны три месяца назад, и сегодня, как говорят врачи, он в гораздо худшем состоянии. Мы видим очень четкую позицию международного сообщества и грузинского общества. Единственный, кто пытается сделать еще более тяжелым его положение, это «Грузинская мечта», которая действует наперекор требованию закона, по политическим интересам. К сожалению, максимально тянет процесс. Сценарий, который нам предлагают, в том, что будто в ухудшении состояния здоровья виноват сам Михаил Саакашвили. Факт, что Михаилу Саакашвили требуется лечение и вылечить не могут. Мы все должны объединить усилия, чтобы он как можно быстрее был перевезен за границу», — отмечает Вашадзе.



На вопрос, как он оценивает резолюцию, принятую Международным демократическим союзом в связи с Саакашвили, где говорится, что «Грузинская мечта» в отношении Саакашвили руководствуется политической точкой зрения», Вашадзе поясняет, что в западном международном сообществе существует четкая позиция, что заключение Михаила Саакашвили политическое.



«Его нужно как можно скорее перевести на лечение. Это заявление доказывает именно это. Я думаю, что адресатом этого письма является и грузинское общество, для того, чтобы мы были более активными, не дали «Грузинской мечте» возможности убить третьего президента»,- говорит Вашадзе.





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